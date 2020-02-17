Haberler » Güncel » Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı - Haber

Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı

Kütahya'da yaklaşık iki yıl önce cezaevinden firar ettiği bildirilen hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

17.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:12Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı
'da yaklaşık iki yıl önce cezaevinden firar ettiği bildirilen hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 2018 yılında Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden F.Y'nin (23), Ali Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı da bulunan hükümlü, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
17.02.2020 14:32:26