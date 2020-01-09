Haberler » Güncel » Kütahya'da 'Çocuklar Üşümesin Projesi' - Haber

Kütahya'da "Çocuklar Üşümesin Projesi"

Kütahya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından hazırlanıp hayata geçirilen "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında kentteki yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımında bulunulduğu bildirildi.

09.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:00Kütahya'da
Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından hazırlanıp hayata geçirilen "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında kentteki yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımında bulunulduğu bildirildi.
İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış şartlarında çocukların üşümemesi için projeyi hayata geçirdiklerimi ifade etti.
Proje kapsamında 316 çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulunulduğunu aktaran Hazırlar, şunları söyledi:

"Kışın en soğuk günlerini yaşadığımız şu günlerde yardıma muhtaç mülteci kardeşlerimizi ve çocukları unutmamamız gerekiyor. Türkiye Diyanet Vakfımız, din görevlilerimiz ve hayırseverlerin katkıları ile Çocuklar Üşümesin Projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza sahip çıkmak, ağır kış şartlarının zorluğundan bir nebze de olsa onları uzaklaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda onlara bot ve mont hediye ederek yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz."

Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur" - Haber
16:50  Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Haber
16:49  Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı - Haber
16:48  Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber
16:44  Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 16:50:40