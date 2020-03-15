Kütahya'da darp edilen kişi hastanede hayatını kaybetti
Kütahya'da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.
15.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:12
Kütahya 'da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda 8 Mart'ta arkadaşlarının ihbarı üzerine yerde baygın yatarken bulunan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yenilmez (35), olayın ardından 7 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yenilmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları İ.B. ve İ.A. ise tutuklanmıştı. - KÜTAHYA
Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda 8 Mart'ta arkadaşlarının ihbarı üzerine yerde baygın yatarken bulunan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yenilmez (35), olayın ardından 7 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yenilmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları İ.B. ve İ.A. ise tutuklanmıştı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Evliya Çelebi Mahallesi, Kütahya, 8 Mart, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı