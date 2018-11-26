Kütahya'da Diş Sağlığı ve Beslenme Eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Ağız ve Diş Haftası dolayısıyla Kılıçarslan Anadolu Lisesi
'nde Ağız Diş Sağlığı ve Beslenme Eğitimi verildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ağız ve Diş Haftası dolayısıyla gençlerimize ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak, doğru diş fırçalama tekniklerini ve beslenme şekillerini öğretmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile Müdürlüğümüz personeli Diş Hekimi Zehra Öğüt Demirel ve Ebe Gülsün Baş tarafından Kılıçarslan Anadolu Lisesinde ağız-diş sağlığı ve beslenme eğitimi verildi. Ayrıca diş fırçası seti ve " Sağlığım İçin" kitapçığı hediye edildi" denildi.(EFE
) - KÜTAHYA
Kılıçarslan,İl Sağlık Müdürlüğü,Kütahya
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:22