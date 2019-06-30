30.06.2019 12:38
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kütahya'da düğün dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kütahya 'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çavdarhisar-Kütahya yolu Bara Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Aliağa ilçesindeki yakınlarının düğününden Eskişehir 'e dönen Erkan Ertunç yönetimindeki 26 UP 586 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan sürücü Erkan Ertunç (41) ve Hatice Pektaş (40) hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücünün eşi Zuhal Ertunç (40), çocukları Egehan Ertunç (13) ve Eray Ertunç (10) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Erkan Ertunç ve Hatice Fidan'ın cenazeleri ise Çavdarhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Çavdarhisar , Kütahya , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:58 Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
12:40 Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi
12:40 Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
12:38 Koruma altındaki höyükte yangın
12:38 Gece kaza yapan sürücü ve oğlu sabah bulundu
12:37 Kütahya'da düğün dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
12:17 (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı