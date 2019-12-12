Haberler » Güncel » Kütahya'da 'Düğünümüz var' coşkusu - Haber

Kütahya'da 'Düğünümüz var' coşkusu

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. sınıf öğrencileri tarafından 'Düğünümüz var' isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.

12.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:14Kütahya'da 'Düğünümüz var' coşkusu
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. sınıf öğrencileri tarafından 'Düğünümüz var' isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Baro Başkanı Ahmet Atam, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, protokol üyelerinin eşleri, akademisyenler, STK Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yönetmenlik ve senaristliğini yaptığı, 'nın düğün geleneklerinin mizahi bir dille anlatıldığı 'Düğünümüz var' oyunu seyircilerden büyük beğeni aldı.

Oyunun sahnelenmesinin ardından Vali Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından öğrencilere teşekkür belgesi verildi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:34 Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti - Haber
14:32 Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü toplantısında (2) - Haber
14:28 Gelecek Atölyesi'ne dördüncü saldırı - Haber
14:27 Afad Heyeti Şanlıurfa'da - Haber
14:27 Talas Belediyesi'ne Bir Ödül Daha - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:34:34