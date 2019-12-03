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Kütahya'da Dünya Engelliler Günü programı

Kütahya'da okulların, derneklerin, özel eğitim rehabilitasyon merkezinin katılımıyla hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı etkinlikleri gerçekleştirildi.

03.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:19Kütahya'da Dünya Engelliler Günü programı
'da okulların, derneklerin, özel eğitim rehabilitasyon merkezinin katılımıyla hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sahne gösterilerinin yapıldığı ve okullarda üretilen ürünlerin sergilendiği Sera AVM'deki programa Vali Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Okul Müdürleri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılıştan sonra Vali Toraman ve diğer protokol üyeleri gösterileri izlediler ve standları ziyaret ettiler. Renkli görüntülere sahne olan programda protokol üyelerinin öğrencilere ilgisi kadar, öğrencilerin de onlara sevgi gösterileri ve doğal tepkileri ilgi çeken kareler oldu. - KÜTAHYA

Dünya Engelliler Günü, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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