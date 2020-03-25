Kütahya'da durdurulan otomobildeki 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Kütahya'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
25.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:28
Kütahya 'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 10. kilometresinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirdi.
Otomobildeki A.K, E.A, ve E.A. gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 10. kilometresinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirdi.
Otomobildeki A.K, E.A, ve E.A. gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA