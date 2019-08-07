Kütahya'da e-imar uygulaması başladı

Kütahya Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla e-imar dönemini başlattı.



İmar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan e-imar uygulaması Kütahya Belediyesi ve Netcad işbirliğinde hizmete sunuldu.



Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "e-imar uygulaması kapsamında belediye bünyesinde güncellenen imar planları ve kadastro bilgilerine ait sözel ve görsel veriler, vatandaşların belediyeye gelmesine gerek kalmadan imar planlarına internet üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Hayata geçirilen e-imar uygulaması ile İmar Planları kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebilecek. Vatandaşlarımız imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için; ister ada-parsel isterlerse adres-numarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada; parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlanacaktır. Kütahya Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kutahya.bel.tr adresinden e-imar linkini kullanarak masaüstü bilgisayar, tablet ve mobil giriş sağlanabilecek olup, elde edilen veriler yalnızca bilgi amaçlıdır. Söz konusu verilerin yasal hükümlülüğü bulunmamaktadır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA