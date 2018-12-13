Kütahya'da Eğitim Vizyonu Projesi Tanıtıldı

Kütahya
Milli Eğitim Müdürlüğünce kentin eğitim geleceğine yönelik çalışmaları kapsayan Kütahya Eğitim Vizyonu Projesi tanıtıldı.
Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Yoncalı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Oteli'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin geleceğinin aynı zamanda insanlığın geleceği olduğunu, çocuklarını ve gençlerini iyi yetiştirebilen ülkeler ve toplumların geleceğe ümitle ve güvenle bakabileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu ile Türkiye
eğitiminin geleceği adına genel bir çerçeve çizdiğini, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da Kütahya Eğitim Vizyonu Projesi'ni hazırladıklarını dile getiren Başyiğit, şöyle konuştu:
"Artık harekete geçmeliyiz. Çünkü faaliyet içermeyen vizyon hayalden öteye gidemez. İnsanlar, toplumlar, geçmişlerini hatıralarından aldıkları dersle, geleceğin hayallerine doğru koşuyorlar. Artık dünya o kadar hızlı dönüyor, o kadar hızlı değişiyor, olaylar ve durumlar o kadar hızlı gelişip dönüşüyor ki, şimdi gelecek dediğimiz şey biraz sonra geçmiş olabiliyor. Zamanın ruhunu yakalamayan, dünyanın hal ve gidişine ayak uyduramayan ülkeler ve toplumlar, diğer ülkelerin gerisinde kalmaya mahkumdurlar. Bu sebeplerden dolayı gelecek vizyonlarımızın ufukların da ötesini görmesi gerekiyor. Eğitimi hayatın her safhasına yayan, 'Beşikten mezara kadar ilim öğrenin' diyen ve ilk emri 'Oku' olan bir dinin mensubu olan bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Çünkü çocuklarını ve gençlerini iyi yetiştirebilen ülkeler ve toplumlar, geleceğe ümitle ve güvenle bakabilir."
Ülkelerin değerlerinin eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarıldığını ve devamının sağlandığını aktaran Başyiğit, "Okullarda öğrencilerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri için desteklenmeleri, geleceğin dünyasını şekillendirecek olanların kendileri olacağına inandırılmaları gerekmektedir. Böyle bir sorumluluğu üstlenebilmeleri için de önce kendilerine olan özgüvenlerinin pekiştirilmesi gerekmektedir. Bu proje ile amacımız merak eden, araştıran, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir eğitim anlayışını öğrencilerimize yerleştirmektir." ifadelerini kullandı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu
, vali yardımcıları Mustafa Güney
ve Halil İbrahim Ertekin
, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Eğitim Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih
Köse, şube müdürleri, akademisyenler, okul müdürleri ve eğitimcilerin katıldığı program, Başyiğit'in proje ile ilgili sunumunun ardından sona erdi.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:40