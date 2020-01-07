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Kütahya'da eğitime kar engeli

Kütahya kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

07.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:34 Kütahya'da eğitime kar engeli
kent merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz merkezinde bulunan (köyler dahil) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 8 Ocak Çarşamba bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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