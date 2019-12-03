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Kütahya'da, elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. (61) yaralandı.

03.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22Kütahya'da, elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'nın ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. (61) yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi çevreyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı'dan yönüne giden Ahmet Ö.'nün kullandığı 43 BC 0117 plakalı otomobil, bölge trafik istasyonu önünde yoldan çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Ahmet Ö. ihbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ahmet Ö.'nün alkollü olduğu belirlendi.



Çukurköy, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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