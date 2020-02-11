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Kütahya'da eşini darbeden ve polislere saldıran şüpheli tutuklandı

Kütahya'da eşini darbeden ve polise mukavemet gösteren şüpheli tutuklandı.

11.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 01:04Kütahya'da eşini darbeden ve polislere saldıran şüpheli tutuklandı
'da eşini darbeden ve polise mukavemet gösteren şüpheli tutuklandı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) başvuran Şeyma K, eşinin kendisini darbettiğini iddia ederek kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi.
ŞÖNİM yetkilileri de adli işlemlerin yürütülmesi için merkeze polis ekibi çağırdı.
Mağdur kadın, polis otosuna bindirildiği sırada gelen eşi Şahin K, eşinin talebi üzerine görüşmesine izin vermeyen görevli polis memurlarına saldırarak mukavemette bulundu.
Olay sırasında polis memurları Fethi Bayram ve Tolga Sömez hafif yaralandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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