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Kütahya'da etil alkol ele geçirildi

Kütahya'da sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 60 litre etil alkol ele geçirildi.

11.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:40Kütahya'da etil alkol ele geçirildi
'da sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 60 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 60 litre etil alkol, 150 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 12 cinsel içerikli içecek, 25 cinsel içerikli sprey, 6 cinsel içerikli macun, 800 içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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