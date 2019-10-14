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Kütahya'da ev yangını

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk iki kişi hastaneye kaldırıldı.

14.10.2019 13:12Kütahya'da ev yangını
Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mithatpaşa Caddesi'nde Iraklı Abdulkader Abdulislam ve ailesinin kiracı olarak kaldığı binanın üç katındaki dairede, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen kadın ve çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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