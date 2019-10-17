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Kütahya'da ev yangını

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

17.10.2019 10:44Kütahya'da ev yangını
Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

100. Yıl Mahallesi, Gülnihal Sokak'taki Fatih Azut'un ailesiyle birlikte yaşadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede evi ve balkonunu saran yangın nedeniyle Azut ve ailesi ile binanın üst katında bulunanlar dışarı çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında dairede maddi hasar oluştu.

İtfaiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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