Kütahya'da evde çıkan yangında bedensel engelli kişi öldü
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde evde çıkan yangında bedensel engelli kişi hayatını kaybetti.
17.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:44
Kütahya 'nın Pazarlar ilçesinde evde çıkan yangında bedensel engelli kişi hayatını kaybetti.
Yakuplar Atatürk Mahallesi'nde, Ramazan (82) ve bedensel engelli oğlu Nurullah Özdemir'in (50) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı fark eden Ramazan Özdemir, yatağında yatan oğlunu dışarı çıkaramayınca komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Pazarlar, Şaphane ve Simav ilçelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevlerin binayı sarması nedeniyle içeride mahsur kalan Nurullah Özdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangının ardından Özdemir'in cesedi evden çıkarıldı.
Dumandan etkilenen baba Ramazan Özdemir ise 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yakuplar Atatürk Mahallesi'nde, Ramazan (82) ve bedensel engelli oğlu Nurullah Özdemir'in (50) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı fark eden Ramazan Özdemir, yatağında yatan oğlunu dışarı çıkaramayınca komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Pazarlar, Şaphane ve Simav ilçelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevlerin binayı sarması nedeniyle içeride mahsur kalan Nurullah Özdemir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangının ardından Özdemir'in cesedi evden çıkarıldı.
Dumandan etkilenen baba Ramazan Özdemir ise 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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