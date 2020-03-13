Kütahya'da evinde 7 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Kütahya'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Kütahya 'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K.'yi takibe aldı.
Şüphelinin kent merkezindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilogram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca buldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K.'yi takibe aldı.
Şüphelinin kent merkezindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilogram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca buldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı