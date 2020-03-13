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Kütahya'da evinde 7 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Kütahya'da evinde 7 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Kütahya 'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K.'yi takibe aldı.
Şüphelinin kent merkezindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilogram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca buldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Güncel

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