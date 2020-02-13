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Kütahya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyeye çıkarıldı

Kütahya'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

13.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:36Kütahya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyeye çıkarıldı
'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ve Ş.Ş. ile Fas uyruklu kadınlar M.S, S.A, R.L. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bir televizyonda yayınlanan programa katılan bazı kişilerin evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün kent merkezinde ve Altıntaş ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. Operasyonun ardından bir zanlı daha yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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