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Kütahya'da "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" şüphelileri serbest bırakıldı

Kütahya'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:36Kütahya'da
'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ve Ş.Ş. ile Fas uyruklu kadınlar M.S, S.A, R.L. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir televizyonda yayımlanan programa katılan bazı kişilerin evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, dün kent merkezinde ve Altıntaş ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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