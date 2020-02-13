Haberler » 3. Sayfa » Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası - Haberler

Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası

Kütahya'da, Suriye ve Fas'tan getirdikleri kadınlar üzerinden 'Dolandırıcılık' yaptıkları ileri sürülen 3'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

13.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:08Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası
'da, Suriye ve 'tan getirdikleri kadınlar üzerinden 'Dolandırıcılık' yaptıkları ileri sürülen 3'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şehir merkezinde ve Altıntaş ilçesinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.A. ve Ş.Ş. ile Fas uyruklu kadınlar M.S., S.A. ve R.L. gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından "Evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Bir televizyonda yayınlanan programa katılan bazı kişilerin, evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir süre önce soruşturma başlatılmıştı. - KÜTAHYA

Kütahya, Fas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
13.02.2020 14:54:33