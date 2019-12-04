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Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da bir otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

04.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:45Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
'da bir otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 AAP 021 plakalı otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Koç, Emre Feriz ve Mustafa Deniz de yaralandı.
Kaza sonrası araç hurda yığına dönerken, yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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