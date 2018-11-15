Kütahya'da Fetö Operasyonu; 5 Gözaltı

15 Kasım 2018 Perşembe 12:28



15 Kasım 2018 Perşembe 12:28

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde 2 ayrı adreste, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, bir miktar para ile dijital materyaller ele geçirildi.Çeşitli illerdeki soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan T.B, S.Ç. ve S.A. isimli kadınlar ile R.D. ve F.O. gözaltına alındı.Süphelilerin, saklanmak için Kütahya'ya geldiği öğrenildi.(EFE) - KÜTAHYA