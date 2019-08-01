Haberler» Güncel» Haber

Kütahya'da geçen yıl 236 ton bal üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayımlanan Hayvancılık İstatistiklerine göre, Kütahya'da 2017 yılında 221 ton olan bal üretiminin 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6,5 artarak 236 ton olduğu bildirildi.

01.08.2019 15:45 Kütahya'da geçen yıl 236 ton bal üretildi
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayımlanan Hayvancılık İstatistiklerine göre, Kütahya'da 2017 yılında 221 ton olan bal üretiminin 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 6,5 artarak 236 ton olduğu bildirildi.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'daki toplam bal üretiminin Türkiye'deki üretimin yüzde 0,2'sine karşılık geldiğini, Kütahya'nın bu üretim ile Türkiye'de en fazla bal üretimine sahip 63., Ege Bölgesinde 7. il konumunda olduğunu söyledi.

Akyol," Kütahya ilçelerine bakıldığında en fazla bal üretimi yapılan 3 ilçe sırasıyla Altıntaş 58 ton, Merkez 50 ton ve Simav 33 ton olurken, en az bal üretimi yapılan 3 ilçe Emet 1 ton, Şaphane 1 ton ve Domaniç 2 ton olmuştur" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Mehmet Akyol, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:45   Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki terör saldırısını kınadı
18:44   Beyşehir'in geleneksel tarhanası şenlikle tanıtılıyor
18:44   Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
18:43   Murat Köse: "Şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz"
18:43   Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
18:42   Bitlis'te mobil kanser tarama aracı hizmete başladı
18:40   Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı