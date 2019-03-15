Kütahya'da Genç Çiftçilere 19 Milyon 410 Lira Hibe Desteği

Kütahya
'da, Genç
Çiftçi Projesi kapsamında son 3 yılda 647 proje için 19 milyon 410 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt
, hayvan pazarındaki koyun dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, müdürlük olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi. Genç
Çiftçi Projesi uygulamaları ile kırsal alanda istihdam sağlandığını belirten Kurt, şunları kaydetti:
"Uygulanan projeler ile kırsal alanda gerçekleştirilebilecek farklı alanlardaki yatırımların vatandaşımıza sunuluyor. Uygulamaların başarıyla sonuçlanması ile programın arıcılık, seracılık, kanatlı yetiştiriciliği, mantarcılık gibi sektörlerin kırsal alanda yaygınlaşması sağlandı. Son 3 yılda toplam 647 proje uygulanarak genç çiftçilerimize 19 milyon 410 bin lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. İl genelinde 48 genç çiftçimize bin 632 baş koyun dağıtımı gerçekleştirilerek ilimiz küçükbaş hayvancılığına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Daha sonra, il merkezine bağlı köylerde ikamet eden 6 genç çiftçiye, 32 dişi ve iki erkek olmak üzere kişi başına 34 koyunun dağıtımı yapıldı.
Kütahya, Genç, Güncel
Kaynak: AA