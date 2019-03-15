Kütahya'da Genç Çiftçilere 3 Yılda 19 Milyon 410 Bin TL Hibe Ödemesi

Kaynak: İHA

kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Genç Çiftçi projesi kapsamında düzenlenen Küçükbaş Hayvan dağıtım töreninde yaptığı açıklamada; Kütahya'da son 3 yılda toplam 647 proje uygulanarak Genç Çiftçilere 19 Milyon 410 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.İl merkezine bağlı köylerde ikamet eden 6 genç çiftçiye, 32 dişi 2 erkek olmak üzere kişi başına 34 koyunun dağıtımı törenine katılan Vali Yardımcısı Ali Bezirgan; Kırsal alandaki gençlere yönelik olan programın tarımın geleceğini garanti altına aldığını, kırsaldan kente göçün program sayesinde azaltıldığını, tarım sektöründe gençleri görmenin son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti.Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt; Genç Çiftçi projelerinin desteklenmesi programı kapsamında 2016 yılından bugüne 599 proje uygulandığını ve 17 Milyon 970 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.Kurt," Programın 2018 yılı uygulamalarının koyunculuk projelerine ait hayvan dağıtımlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Böylelikle son 3 yılda toplam 647 proje uygulanarak genç çiftçilerimize 19 Milyon 410 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirmiş olacağız. İl genelinde 48 genç çiftçimize bin 632 baş koyun dağıtımı gerçekleştirilerek ilimiz küçükbaş hayvancılığına katkı sağlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Genç çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum ' dedi.Genç çiftçi projesi uygulamaları ile kırsal alanda genç çiftçi istihdamı oluşturulduğunu, gençlerimizin proje uygulamasalar bile kırsal alandaki tarımsal üretime yönelmelerine örnek teşkil ettiğini belirten Kurt, uygulanan projeler ile kırsal alanda gerçekleştirilebilecek farklı alanlardaki yatırımların vatandaşımıza sunulduğunu, uygulamaların başarı ile sonuçlanması ile programın; arıcılık, seracılık, kanatlı yetiştiriciliği, mantarcılık gibi sektörlerin kırsal alanda yaygınlaşmasını sağladığını ifade etti. - KÜTAHYA