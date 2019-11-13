Kütahya'da gerçeği aratmayan maden ocağı tatbikatı-2

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki ulusal maden tatbikatı, gerçeği aratmadı. Göçük altında kalan 157 işçiden 139'u kısa sürede ocaktan çıkarıldı. Senaryo gereği diğer işçilerin de kurtarılmaya çalışıldığı tatbikat sürüyor.

?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği ulusal maden tatbikatı, Kütahya Valiliği, AFAD, UMKE, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı ilçesindeki Afet Koordinasyon Kurulu'nun katılımı ile birlikte Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Ömerler Yer Altı Ocağı'nda sabah saatlerinde başladı. Tatbikatı Kütahya Valisi Ömer Toraman, Alay Komutanı Mustafa Çekiç, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, TKİ Genel Müdür Yardımcı Mehmet Uygun, GLİ İşletme Müdürü Recep Çelik de izliyor. Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi'nden izlediği tatbikat, Türkiye'de ilk kez bu ölçekte yapılması nedeniyle ilk olma özelliği taşıyor. Tatbikatta bakanlığın Soma ve Ermenek gibi yer altı kazalarının ardından inisiyatif alarak yapmış olduğu çalışmalar, tatbikatlar ile acil durum bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

SENARYO: 157 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Saat 9.30 sıralarında başlayan tatbikatta senaryo gereği 157 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Maden ocağında kalan işçiler için hemen çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede göçük altındaki işçilerden 139'u kurtarıldı. Kütahya Valisi Ömer Toraman, gerçeği aratmayan koşullarda yapılan tatbikatın başarıyla devam ettiğini ifade ederek, "Garp Linyitleri İşletmesi Ömerbey yeraltında bu sabah 09.30 itibariyle bir göçük ihbarı alınması üzerine ilk müdahale gerçekleştirildi. Personel takip sisteminden teyit edildiği üzere olayın meydana geldiği saat itibariyle 157 personelimiz ocak içerisinde bulunuyordu. Olayın meydana geldiği andan itibaren bunların tahliyesi için arkadaşlar gayret gösterdiler. Şu ana kadar 139 madencimizin sağlık bir şekilde tahliyeleri gerçekleştirildi. Ocakta kaldığı düşünülen 18 arkadaşımıza ise ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Bunlardan muhtemel yaralı olma durumlarına göre ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yapacaklardır. Teknik olarak tedbirleri işletme müdürlüğü tarafından alınmıştır. Ümit ediyoruz en kısa zamanda da kalan 18 madenci kardeşimize ulaşırız ve tahliyelerini sağlarız" dedi.

Tatbikatta senaryo gereği maden ocağındaki göçükten çıkarılan işçiler, kurtarma ekiplerince ambulanslara taşındı. Tatbikat gereği ocakta kalan diğer işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.