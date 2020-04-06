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Kütahya'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için raf

Kütahya'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için rafKÜTAHYA'da ihtiyacı olanlar için ücretsiz 'gıda ve temel ihtiyaç rafı' oluşturuldu.

06.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:49
Kütahya'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için raf
Kütahya 'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için raf
KÜTAHYA'da ihtiyacı olanlar için ücretsiz 'gıda ve temel ihtiyaç rafı' oluşturuldu. Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, raftan ihtiyaç sahiplerinin gıda temel ihtiyaçlarını ücretsiz alabileceğini belirterek, İmkanı olanlar alışveriş yaparak buraya getiriyor, buradan da isteyenler ücretsiz ihtiyaçlarını karşılıyor dedi.
Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi muhtarlığı, koronavirüs nedeniyle çalışmayan ya da ihtiyacı olanlar için bir sokak üzerinde 'gıda ve temel ihtiyaç rafı' oluşturdu. İmkanı olanlar alışveriş yaparak bu rafa gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini bırakırken, isteyenler de ücretsiz olarak alabiliyor. Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, mahalle sakinlerinin desteğiyle oluşturulan raftan isteyen herkesin ücretsiz olarak ihtiyaçlarını alabileceğini söyledi. Muhtar Oral, Kültürümüzde de var olan dayanışma örneği 'imkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' diyerek bir raf oluşturduk. Güzel bir uygulama ile dayanışma örneği teşkil ettiğine inanıyoruz. Vatandaşların hareketinin yoğun olduğu, buraya ihtiyaç maddeleri koyabilecekleri bir yer olsun istedik. İsteyen herkes buradan ihtiyaçlarını alabilir dedi.
Mahalle halkından Adem Benli de mahalleli olarak birbirlerine destek olmak zorunda olduklarını belirterek, Mahallemizdeki bu uygulamadan dolayı memnunuz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu zor zamanlarda herkesin birbirine destek olması gerekiyor diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Ali Kutlu da bu raf dışında ihtiyacı olanlara yemek de gönderdiklerini belirterek, Gerektiğinde isteyen kişilere, hanelerine sıcak yemek götürüyoruz. Elimizden geldiğinde destek olacağız dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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