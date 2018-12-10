Kütahya'da Giyim Üretiminde Temel İşlemler Kursu

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi
tarafından "Giyim Üretiminde Temel İşlemler" kursu açıldığı bildirildi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, Hayme Ana Hanımlar Lokali ve Şehit Cuma Dağ
İmam Hatip Ortaokulunda açılan Giyim Üretiminde Temel İşlemler kursuna katılan hanımlara, İş Sağlığı ve Güvenliği, Düz Dikim, Overlok, Ölçü Alma, Kesim, Ütüleme ve Leke Çıkarma, İlik Otomatını Açma, dikiş makinasının kullanımı, temizliği, bakım ve onarımı konularında eğitim verildiğini belirtti. (EFE
) - KÜTAHYA
Halk Eğitimi Merkezi,Kütahya
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:55