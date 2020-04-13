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Kütahya'da gölette ceset bulundu

Kütahya'da sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin cesedi gölette bulundu.

13.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:50
Kütahya'da gölette ceset bulundu
Kütahya 'da sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki kişinin cesedi gölette bulundu.
Akkent Mahallesi Yedigöller mevkisindeki gölette erkek cesedi olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, yüzünde tıbbi maske takılı olan cesedi sudan çıkardı.
Yapılan incelemede Selahaddin Karagür'e (73) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere Kütahya Salık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yakınlarının sabah evinden ayrılan Karagür'den bir daha haber alamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akkent Mahallesi, Kütahya, Sabah, Güncel
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