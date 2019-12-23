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Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

23.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:48 Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
'nın ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Halil Öztürk yönetimindeki 43 PF 243 plakalı otomobil, ilçe merkezi girişindeki kavşakta Musa Yavuz'un kullandığı 43 PH 045 hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Öztürk ve Yavuz ile otomobilde bulunan Havva Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa Yavuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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