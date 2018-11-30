Kütahya'da Hafızlık İcazet Merasimi

Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, "Kur-an'a saygı, onu duvara asmak değildir. Onu duvarda asılı tutmaktan daha çok elimize alıp okumak, hükümleriyle amel etmek, güzel okuyan insanları da dinlemektir." dedi. Kütahya
'da hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için Ulu Camii'de hafızlık icazet merasimi düzenlendi.
Tıraşçı, burada yaptığı konuşmada, hafızlık müessesinin Peygamberimizden beri sürdürüldüğünü hatırlattı.
Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar muhafaza edileceğini vurgulayan Tıraşçı, şöyle konuştu:
"Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sadece Peygamberimiz zamanındaki insanlara indirilmemiştir. Yüce kitabımız kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle muhafaza edecektir. Kur'an birtakım vasıtalarla muhafaza edilecektir. Buradaki hafızlığını tamamlayan evlatlarımız, Kur-an'ın muhafaza edilmesine vasıta olmuş olacaklar. Kur-an'ın hıfz edilmesi, kitabi olduğu kadar zihinlerde hıfz edilmesi yoluyla olur. Peygamber Efendimizden başlamak üzere Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna ezberleyerek hafız olma şerefine ermiş yüz binlerce, milyonlarca insan var. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerine işaret eden önemli hususlardan bir tanesidir. Kur-an'ı ezberlemek en büyük nimetlerden birisidir."
Tıraşçı, Kur'an-ı Kerim'in, okuyup, anlama ve hükümleriyle amel edilmesi gereken bir rehber olduğuna işaret ederek, "Kur-an'a saygı, onu duvara asmak değildir. Onu duvarda asılı tutmaktan daha çok elimize alıp okumak, hükümleriyle amel etmek, güzel okuyan insanları da dinlemektir. Taha Suresi'ndeki ayette Rabbimiz 'Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.' buyuruyor." ifadelerini kullandı.
Kütahya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrencilere hediyeleri ve hafızlık belgeleri takdim edildi.
Bu arada, Kur'an okuma yarışmasında dünya birincisi olan Ferruh Muştuer tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
İcazet merasimine, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.