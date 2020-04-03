Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, binmeye çalıştığı hareket halindeki traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
03.04.2020 00:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:28
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde, binmeye çalıştığı hareket halindeki traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kurtdere köyünde Hamit A'nın kullandığı 43 ABK 858 plakalı kum yüklü traktöre binmeye çalışan Mehmet Aslan (30), dengesini kaybederek düştü.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan 3 çocuk babası Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kurtdere köyünde Hamit A'nın kullandığı 43 ABK 858 plakalı kum yüklü traktöre binmeye çalışan Mehmet Aslan (30), dengesini kaybederek düştü.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan 3 çocuk babası Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Aslan, Hisarcık, Kütahya, Güncel