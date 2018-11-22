Kütahya'da Hastaneye Götürülen Mahkum Firar Etti

Kütahya
'da tedavi için cezaevinden hastaneye götürülen mahkum firar etti.
Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda rahatsızlandığını söyleyen mahkum Murat E. (22), infaz koruma memurlarınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Murat E, hastane görevlilerinin dalgınlığından yararlanarak firar etti. Polis
ekipleri, firari mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
22 Kasım 2018 Perşembe 11:49