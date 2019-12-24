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Kütahya'da hastaneye kaldırılan askerler taburcu edildi

KÜTAHYA'da, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerde yedikleri akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, müşahede altına alınan 9 asker, taburcu edildi.

24.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:21 Kütahya'da hastaneye kaldırılan askerler taburcu edildi

KÜTAHYA'da, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerde yedikleri akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, müşahede altına alınan 9 asker, taburcu edildi.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerde yenilen akşam yemeğinin ardından askerlerde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri başladı. 74 asker, askeri ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen askerlerden 65'i serum tedavisinin ardından taburcu edildi. 9 asker ise müşahede altına alındı. Müşahade altındaki askerler de sabah 05.00'te taburcu edildi.

Askerlerin akşam yemeği menüsünde pilav, türlü ve tatlı olduğu öğrenildi. Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü görevlileri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yemekler ve sudan incelenmek üzere numune aldı.

Kütahya Valiliği, Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından gıda zehirlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alındığını, konunun hassasiyetle takip edildiğini açıkladı.



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Kaynak: DHA

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