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Kütahya'da hükümlü sayısı bin 688

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca yayınlanan Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2019 haber bültenine göre; 2018 yılı itibariyle Kütahya'da toplam ceza evine giren hükümlü sayısı bin 688 olarak açıklandı.

13.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:00Kütahya'da hükümlü sayısı bin 688
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca yayınlanan Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri 2019 bültenine göre; 2018 yılı itibariyle 'da toplam ceza evine giren hükümlü sayısı bin 688 olarak açıklandı.

Kütahya'nın bu değerle Türkiye'de toplam ceza evine giren hükümlü sayısı en düşük 44., Ege Bölgesi illeri arasında 2. il konumunda olduğunu ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," Kütahya'da suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin yüzde 14,6'sı hırsızlık, yüzde 13,6'sı yaralama, yüzde 12,1'i İcra İflas Kanunu'na muhalefet, yüzde 6,4'ü tehdit, yüzde 4,0'ı öldürme, yüzde 3,6'sı yağma (gasp) ve 3,1'i hakaret suçu işlemiştir" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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