Kütahya'da Iaaf Çocuk Atletizm Kursu

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi
tarafından IAAF Çocuk Atletizmi kursu açıldığı bildirildi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, Atakent
Ortaokulunda Usta Öğretici Serkan
Altun nezaretinde hafta içi 3 gün 15.30-17.30 saatleri arasında ve hafta sonu 10.40-12.50 saatleri arasında olmak üzere açılan toplam IAAF Çocuk Atletizmi kurslarında genç sporcuların atletizmde koordinasyon, atlama atış ve teknikleri, bayrak koşuları, engel atlama teknikleri, sürat koşuları, yarışma ve spor organizasyonları olmak üzere 8 modülde eğitim gördüklerini ifade etti.
Ezen, "Modüllerin öğretiminde çeşitli eğitsel oyunlarla desteklenen kurslar 320 saat sürecek" dedi. (EFE
) - KÜTAHYA
Atletizm,Halk Eğitimi Merkezi,Kütahya
11 Aralık 2018 Salı 10:44