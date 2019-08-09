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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

09.08.2019 23:16
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı- Harmancık karayolu 15'inci kilometresindeki Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Ahmet Kaya (47) yönetimindeki 43 UP 705 otomobil, Emre Özer (28) yönetimindeki 54 BM 505 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Ahmet Kaya ve Emre Özer'in yanı sıra Müge Özer (28), 4 aylık Nisa Özer, Zehra Kaya (44), Ebrar Kaya (10), Mine Kaya (15) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Harmancık, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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