Kütahya'da İl Özel İdaresi 2019 Yılı Bütçesi 145 Milyon Lira

Kütahya
İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinin 145 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz
, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2019 yılı bütçesinin yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin oy birliğiyle 145 milyon olarak belirlendiğini söyledi.
Bütçenin 109 milyon lirasını birim müdürlüklerine ayırdıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bunun birlikte çalıştığımız, paydaş olduğumuz kurum müdürlüklerine de 29 buçuk milyon lira gibi bir ödenek ayırdık. Bunların başında mevzuattan kaynaklanan ve gerçekleşen bütçenin yüzde 20'sini milli eğitime ayırıyoruz. Diğerini de öncelikli olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve AFAD
'a belli oranlarda bütçe ayırıyoruz. Toplam 10 müdürlüğümüze de bu 29 milyon liralık bütçe içerisinde bir pay ayırdık. Bunun yanında ilçe özel idare müdürlüklerimize 6,5 milyon lira gibi bir ödenek ayırdık. Öz gelirlerimizle, öz giderlerimizle personel giderimiz 24,14'tür. Bu, diğer iller göz önüne alındığında ve genel bir kamu maliyesi göz önüne alındığında iyi bir orandır. Bu sene yatırıma da yüzde 45 gibi bir pay ayırdığımızı düşünüyoruz. 2019 bütçemizin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Hedef hep daha iyi hizmet
İl Genel Meclisinin bütçe görüşmelerini takip eden Kütahya Valisi Ömer Toraman da kırsal kesimlerin, belediye sınırları dışındaki alanlara hizmet götürme işinin özel idarelere ait olduğunu hatırlatarak, bu yönüyle de İl Özel İdarelerinin önemli olduğunu belirtti.
Kütahya'nın coğrafi olarak Türkiye
'nin belli başlı büyük illeri arasında yer aldığını, bu coğrafyanın içerisinde köy sayısı itibari ile de oldukça ciddi bir köy sayısına sahip olduğunu aktaran Toraman, şöyle konuştu:
"Sayın cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu bir hedef var. Diyor ki, 'Vatandaşımıza sunduğunuz hizmetin standardını sürekli artıracağız.' Yani, bir yere getirdikten sonra bununla yetinmeyeceğiz, bunun daha yukarısına çıkartmak için gayret göstereceğiz. Şehirlerimizde belediyelerimiz bu yönde gayret gösterirken kırsal kesimlere de özel idarelerimiz aynı hedef doğrultusunda başarı ile çalışıyorlar. Dolayısıyla hedefimiz hep daha iyisi. Vatandaşımız buna ziyadesiyle layık. Bu millete hizmet etmek büyük şeref, büyük bir gurur kaynağı. Herkese ne nispette düştüyse sorumluluk, hepimiz bu sorumluluğu yerine getirdiğimiz ölçüde de bunun manevi hazzını hep beraber yaşıyoruz. Asıl olan vatandaşımıza, milletimize hizmet etmek."
Hizmetlerin kaynaklar nispetinde yapıldığına da işaret eden Vali Toraman, "Bu hizmetleri yürütürken elinizde bir bütçeniz var, sınırlı bir kaynağınız var. Bu kaynağı iyi yöneterek, doğru yöneterek vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede temin etme zorunluğu var. Kütahya Özel İdare, hizmetleri açısından çok müstesna bir yerde. Bu dönem bütçeyi de bağlamak suretiyle yoğun bir çalışma dönemini tamamladınız. İnşallah hazırladığınız bu bütçe Kütahya'mıza, bizden hizmet bekleyen vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet etmenize vesile olur." dedi.
Musa Yılmaz,AFAD,Kütahya
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:03