Kütahya'da İlk 'Babalık Eğitimi'

Kaynak: İHA

Kütahya'da, bir anaokulu tarafında, 'İlk işimiz babalık' sloganıyla hazırlanan 'Baba destek programı' kapsamında düzenlenen eğitimlere katılanlar, sertifikalarını aldı.Hediye Güral Anaokulu tarafından hazırlanan ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) desteklediği 'Baba Destek Programı' kapsamında, babalar için eğitim programı düzenlendi.Okul öğretmenlerinden Soner Küçükgökmen'in, 10 hafta boyunca, baba çocuk arasındaki iletişimi artırma ile çocuğun gelişimine babanın katılmasını sağlayan seminerleri verildi.Eğitimler sonunda eğitime katılan babalar için kentteki bir otelde sertifika töreni yapıldı.Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Aybek, buradaki törende yaptığı konuşmada, veli ile iletişimi güçlü olan okulların her zaman bir adım önde olduğunu söyledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak velilerle iletişimi artırmak adına programlar düzenlediklerini belirten Aybek, "Bizim, bütün okullarımız için hazırlamış olduğu veli iletişim programlarına daha çok anneler katılıyor. Hediye Güral Anaokulumuzun babalara yönelik düzenlemiş olduğu program bu anlamda çok anlamlı. Ben okul idarecilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum. Hem programa hem de bugün burada düzenlenen tören katılmanız gösteriyor ki hocamız hakikaten önemli bir iş yapmış. Velilerimiz bizim için önemli. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Böyle programların da devamını diliyorum."Çocukların gelişmesi ve yetişmesinde ailelere büyük görevler düştüğünü ifade den program yürütücüsü Soner Küçükgökmen de, "'İlk işimiz babalık' sloganıyla sunduğumuz programımızda, eğitime katılan babalarımıza, çocukları ile iletişimlerinin nasıl olması gerektiği yönünde söyleşiler yaptık. Hayatımızda çocuklarımızın hep önceliğimiz olması gerektiğini anlattık. Çok verimli bir dönem geçirdik. Bugün burada bulunan tüm velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Veli ile iletişimi oldukça önemsediklerini aktaran okul müdürü Sevil Altundal ise, vakit ayırarak programa katılan velilere teşekkür etti.Programa katılan babalar ise okul idaresine ve Küçükgökmen'e teşekkür ederek programın çok faydalı olduğunu ifade etti.Programa katılarak sertifika alan Ahmet Akman, "Bizlerin çocuğumuza yönelik bazen doğru bildiğimiz şeylerin aslında doğru davranışlar olmadığını program sayesinde öğrenmiş olduk. Artık kızıma daha çok vakit ayırmaya başladım. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Velilerden Burhan Yılmaz ise, "Program sayesinde çocuklarımıza daha çok zaman ayırmamız gerektiğini öğrendik. Çocuklarımızın bizim için bizim de onlar için ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu daha çok kavradık. Şimdi çocuklarımla daha güzel vakit geçiriyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından babalara sertifikaları verildi. - KÜTAHYA