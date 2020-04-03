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Kütahya'da işlek alanlarda kalabalığa izin verilmeyecek

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işlek alanlarda kalabalık oluşumuna izin verilmeyeceği bildirildi.

03.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:48
Kütahya'da işlek alanlarda kalabalığa izin verilmeyecek
Kütahya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işlek alanlarda kalabalık oluşumuna izin verilmeyeceği bildirildi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman Başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında işlek caddelerde kalabalık oluşumuna izin verilmiyor.
Kurulun son toplantısında alınan kararda, vatandaşların gün içinde temel gereksinimleri dışında çeşitli sebeplerle yoğun olarak bulunduğu alanlarda oluşabilecek kümelenmeler emniyet güçlerinin yönlendirmeleri ile kontrollü geçişler sağlanacak.
Kurul toplantısında alınan kararda, şunlar ifade edildi:
"Halkın yoğun olarak bulunabileceği Cumhuriyet, İstasyon ve Eskişehir Yolu Caddeleri, Saman Pazarı, Ulu ve Yeşil Cami ile yeni belediye hizmet binası civarı gibi yerlerde kalabalık oluşumu ve kümelenmelerin yeni tip kovit19 bulaştırma riski artıracağından bu alanlarla ilgili ek önlemler alınacak. Bu kapsamda emniyet güçleri tarafından belirlenecek bölgelerde kontrollü geçiş sağlanması, konuyla ilgili düzenlenmenin yapılması ve vatandaşların konuyla ilgili uyarılacak. Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmamasının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi, karara uymayanlar hakkında gerekli idari veya adli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi."
Kurul kararının ardından kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi girişinde oluşturulan bariyerlerle polis geçişleri kontrollü bir şekilde sağlamaya başladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Güncel
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