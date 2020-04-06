Kütahya'da kaçak 3 bin maske ele geçirildi
Kütahya'da polis ekiplerince kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerine düzenlenen baskında, piyasaya sürülmeye hazır 3 bin maske ele geçirildi.
06.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:44
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde bir iş yerinde izinsiz olarak korucuyu maske üretimi yapıldığını tespit etti. İş yerine düzenlenen operasyonda 3 bin adet satışa hazır maske ele geçirildi. İş yeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, 3. Sayfa