Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kütahya'da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı

KÜTAHYA'da düzenlenen operasyonlarda kaçak 5 bin 500 cerrahi maske ile bin 300 eldiven ve dezenfektan ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:31
Kütahya'da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı

KÜTAHYA'da düzenlenen operasyonlarda kaçak 5 bin 500 cerrahi maske ile bin 300 eldiven ve dezenfektan ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı adreslerde kaçak maske ve eldiven üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 farklı adreste yapılan aramalarda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 5 bin 500 cerrahi maske, bin 300 adet eldiven ve 49 adet 1 litrelik, 18 adet 250 ml, 21 adet 50 ml'lik el dezenfektanı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Polis ekipleri operasyonda ele geçirilen maske ve eldiven kutularıyla 'Evde kal' yazdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kütahya'da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: KAHRAMANMARAŞ Ceza yazılan genç kız Çekmeyin, babam görecek cezayı - Haber 16:32: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA-1 - Haber 16:32: Erzurum'da pazarcıların yer kavgası - Haber 16:32: Denizli İl Pandemi Kurulu 'af yasasına' ilişkin bir dizi karar aldı - Haber 16:32: MTSO'da online belge dönemi başladı - Haber 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber