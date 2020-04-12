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Kütahya'da kaçak üretilen 22 bin maskeye el konuldu

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı bir köydeki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen ve stoklanan 22 bin maske ele geçirildi.

12.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:24
Kütahya'da kaçak üretilen 22 bin maskeye el konuldu

Kütahya 'nın Simav ilçesine bağlı bir köydeki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen ve stoklanan 22 bin maske ele geçirildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav ilçesinin Yemişli köyünde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunların stoklandığı bilgini aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, M.A'ya ait tekstil atölyesine düzenlediği operasyonda 22 bin maske, 25 rulo maske lastiği ve 2 bin kesilmiş montaja hazır maske lastiği ele geçirdi.

Maskelere ve üretimde kullanılan malzemelere el koyan jandarma, bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kütahya, Simav, Güncel
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