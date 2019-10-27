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Kütahya'da "Kadına şiddete hayır" temalı resim sergisi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi tarafından kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

27.10.2019 13:24Kütahya'da
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi tarafından kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, ressam Derya Köse'nin "Bunu hak etmiyorum" temasıyla hazırladığı yaklaşık 30 eser izlenime sunuldu.
MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ticari bir dernek olmalarına rağmen Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkati çekmek için bu sergiyi açtıklarını söyledi.
Kadına yönelik şiddetin eğitimle alakalı olduğunu vurgulayan Tosun, "Eğitim çok önemli. Eğitim düştükçe kadına şiddet de artıyor. Eğitim arttıkça kadına yönelik şiddet de azalacaktır." dedi.
"Sanatçı toplumun dili, kulağıdır." düsturuyla yola çıkarak eserlerini oluşturduğunu belirten ressam Köse de "Sanatın en güçlü silah olduğunu düşünüyorum. Umarım mesajım ve çabam bir nebze olsun yerine ulaşır." diye konuştu.
Sergi, 30 Ekim'e kadar görülebilecek.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Derya Köse, Kütahya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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