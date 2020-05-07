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Kütahya'da kaldıkları yurtta karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi

Fransa'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kütahya'da yurda yerleştirilen vatandaşlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Kütahya'da kaldıkları yurtta karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi
07.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:04
Fransa'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kütahya'da yurda yerleştirilen vatandaşlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Dumlupınar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 181 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafir ettikleri 181 vatandaşı, 11 otobüsle 38 şehre gönderdiklerini söyledi.
Misafir edilenlerin herhangi sağlık sorunu yaşamadığını dile getiren Gayret, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızda misafirlerimizi ağırlamaktan son derece memnunuz. Bugün itibarıyla karantina süreci dolan vatandaşlarımız, inşallah memleketlerine sağ salim ulaşıp sevdiklerine kavuşurlar." dedi.
Gayret, şu ana kadar yurt dışından gelen yaklaşık 1500 kişiyi Kütahya'daki yurtlarda ağırladıklarını, en son Irak'tan getirilen 149 vatandaşın da 14 Mayıs itibarıyla karantina sürelerinin tamamlanacağını bildirdi.

Memleketine uğurlanan vatandaşlardan Mehmet Celal Tanerci, kendilerine verilen hizmet nedeniyle görevlilere teşekkür etti.

Sunulan hizmetin olağanüstü olduğunu belirten Tanerci, "Ben Fransa'da mağdur oldum ama burada hiçbir şekilde mağdur olmadım. Biz orada maske bile bulamıyorduk. Ülkeme geldiğim andan itibaren ilgi gerçekten çok güzeldi. Burada bize verilen hizmetle adeta kendimizi evimizde hissettik. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Evliya çelebi Yerleşkesi, Kütahya, Fransa, Güncel, Haber

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