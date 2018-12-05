Kütahya
'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Osman Torun
yönetimindeki 07 AAT 957 plakalı sebze yüklü kamyon, Kütahya- Eskişehir
karayolunun 22. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Hasan Ürkmez
olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Torun ise olaydan yara almadan kurtuldu.Ürkmez'in cesedi, AFAD
ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Kaza yapan kamyonun Antalya
'dan Sakarya
'ya sebze taşıdığı öğrenildi.
Eskişehir,Torun,Kütahya
05 Aralık 2018 Çarşamba 07:47