Haberler » Yerel » Haber

Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölüKÜTAHYA - Kütahya'da kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

26.09.2019 04:14
Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü
KÜTAHYA - Kütahya'da kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ali Çoban idaresindeki 03 BM 342 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar karayolunun 32. kilometresinde aynı yönde seyreden Gazi Cihan yönetimindeki 43 RV 962 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çoban'ın cesedi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü

Birleşmiş Milletler, Kütahya, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
04:14 Kütahya'da kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü
00:59 'Masada kalırsın' denilen hasta Van'da sağlığına kavuştu
00:55 Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan türkülü veda
00:30 Ambulans helikopter böbrek nakli bekleyen hasta için havalandı
00:15 Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi
23:32 Olası İstanbul depremi için afet müdahale konteynerleri hazır bekliyor
23:08 Gruplar Türkiye Boks Şampiyonası Konya'da başladı