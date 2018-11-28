Kütahya'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34

Kütahya'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı 06 MM 787 plakalı kamyonet, Kütahya-Eskişehir karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile biri bebek 5 İran uyruklu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (EFE) - KÜTAHYA