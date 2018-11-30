Kütahya'da Kar Yağışı

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Alınan bilgiye göre, Domaniç- İnegöl
karayolu Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kar
kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı.
Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.